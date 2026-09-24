Более 12 млрд: Федун обошёл Михельсона по вливаниям в казну России

Бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун возглавил рейтинг российских бизнесменов с крупнейшими предполагаемыми выплатами НДФЛ за 2025 год. Список составил журнал Forbes на основе открытых данных о доходах и долях предпринимателей и их вливаний в казну.

По оценке издания, личный доход Федуна достиг 94,15 млрд рублей, а рассчитанный с него налог — 12,19 млрд. В сумму вошли дивиденды и средства от продажи акций «Лукойла».

«Оценка НДФЛ в 2025 году: 12,19 миллиарда рублей. Оценка личного дохода в 2025 году: 94,15 миллиарда рублей», — говорится в рейтинге.

Forbes учёл 5,45 млрд рублей дивидендов от личного пакета акций нефтяной компании, более 16 млрд рублей выплат от АО «НФПР» и 72,6 млрд рублей дохода от продажи бумаг «Лукойла». При расчёте налога стоимость приобретения акций была вычтена из полученной суммы.

Вторую строчку занял совладелец «Новатэка» и «Сибур Холдинга» Леонид Михельсон с оценочным НДФЛ в 7,25 млрд рублей. Далее расположились Вадим Швецов — 3,09 млрд, Владимир Подвальный — 3 млрд и Владислав Тимохин — 2,65 млрд рублей. Всего в список вошли 19 предпринимателей, предполагаемый НДФЛ каждого из которых превысил миллиард рублей. Девять участников оказались в рейтинге впервые.

В 2025 году сообщалось, что соучредитель «Лукойла» Леонид Федун вышел из числа крупных акционеров компании. Бизнесмен продал около 10% своих акций ещё в начале 2025 года. Источники агентства Bloomberg оценили пакет примерно в семь миллиардов долларов.