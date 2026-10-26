Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 13:51

Более 120 атак за неделю: Минобороны раскрыло масштабы ударов ВСУ по Алёшкам

МО РФ: ВСУ нанесли более 120 ударов БПЛА по Алёшкам и дорогам за неделю

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более 120 ударов беспилотниками нанесли ВСУ по Алёшкам в Херсонской области и основным подъездным дорогам к городу за последнюю неделю. Кроме того, с 19 октября зафиксировано 18 артиллерийских ударов, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, украинские войска более двух лет обстреливают дороги, ведущие в населённый пункт, и применяют дроны против транспорта. Беспилотники также используются для дистанционного минирования маршрутов, что затрудняет доставку гуманитарных грузов и эвакуацию жителей.

Для расчистки путей военнослужащие группировки «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку. За минувшую неделю российские сапёры обнаружили и обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, включая мины-ловушки.

Россия с 27 октября введёт «режим тишины» на Херсонском направлении ради помощи жителям Алёшек
Россия с 27 октября введёт «режим тишины» на Херсонском направлении ради помощи жителям Алёшек

Ранее Life.ru рассказывал, как жители Алёшек выживают в условиях нехватки продуктов, воды и постоянных атак беспилотников. По словам местных жителей, продовольствие практически не поступает в город с мая, а некоторые семьи вынуждены питаться домашними запасами. Доставку гуманитарной помощи осложняют заминированные дороги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar