Более 120 атак за неделю: Минобороны раскрыло масштабы ударов ВСУ по Алёшкам

Более 120 ударов беспилотниками нанесли ВСУ по Алёшкам в Херсонской области и основным подъездным дорогам к городу за последнюю неделю. Кроме того, с 19 октября зафиксировано 18 артиллерийских ударов, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, украинские войска более двух лет обстреливают дороги, ведущие в населённый пункт, и применяют дроны против транспорта. Беспилотники также используются для дистанционного минирования маршрутов, что затрудняет доставку гуманитарных грузов и эвакуацию жителей.

Для расчистки путей военнослужащие группировки «Днепр» ежедневно проводят инженерную разведку. За минувшую неделю российские сапёры обнаружили и обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, включая мины-ловушки.

Ранее Life.ru рассказывал, как жители Алёшек выживают в условиях нехватки продуктов, воды и постоянных атак беспилотников. По словам местных жителей, продовольствие практически не поступает в город с мая, а некоторые семьи вынуждены питаться домашними запасами. Доставку гуманитарной помощи осложняют заминированные дороги.