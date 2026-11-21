28 октября на севере Москвы пропал слепой пёс Грег. Он убежал во время прогулки всего в 50 метрах от дома. Его хозяин, Валерий Суровягин, рассказал 360.ru, что 12 лет назад подобрал похожую на овчарку бежевую собаку на улице. Все эти годы они гуляли по одному маршруту.

Пенсионер каждый день выходит на поиски. Волонтёры группы «ЛапиПоиск» распространили ориентировки и сняли ролик о Греге, который набрал больше миллиона просмотров. В сообществе «Поиск Грега» уже более 1200 участников. Пса ищут в Москве и Подмосковье.