В Хабаровске выбросили на мороз 6-летнего той-терьера в розовой курточке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Шестилетнюю Эриду нашли на морозе в корзине на хабаровской остановке «Большая Медведица», а уже к вечеру у неё появились новые хозяева. Той-терьера в розовой курточке заметила по дороге на работу родственница местной жительницы Елены.
В Хабаровске выбросили на мороз той-терьера. Видео © Telegram / 360.ru
«Собака чистая, хорошая, активная и очень ласковая. Но детишек она не любит», — рассказала Елена в интервью 360.ru.
Вместе с собакой на остановке оставили корм, баночки, витаминные салфетки и целый гардероб: две тёплые куртки, кофту и летний костюмчик. Женщина уточнила, что желающих забрать Эриду было много. В итоге собаку взяла семья с 16-летней дочерью.
Ранее житель Иркутской области спас собаку, у которой лапа вмёрзла в речной лёд. Он увидел фотографию животного в местном сообществе и приехал на реку Малая Анга. Пса удалось освободить и передать ветеринарам.