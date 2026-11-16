Шестилетнюю Эриду нашли на морозе в корзине на хабаровской остановке «Большая Медведица», а уже к вечеру у неё появились новые хозяева. Той-терьера в розовой курточке заметила по дороге на работу родственница местной жительницы Елены.

В Хабаровске выбросили на мороз той-терьера. Видео © Telegram / 360.ru

«Собака чистая, хорошая, активная и очень ласковая. Но детишек она не любит», — рассказала Елена в интервью 360.ru.

Вместе с собакой на остановке оставили корм, баночки, витаминные салфетки и целый гардероб: две тёплые куртки, кофту и летний костюмчик. Женщина уточнила, что желающих забрать Эриду было много. В итоге собаку взяла семья с 16-летней дочерью.