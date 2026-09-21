Более 1200 россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Лондоне

Более 1200 граждан России приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Лондоне. Об этом сообщило посольство РФ в Великобритании.

Избирательный участок №8061 работал 20 сентября на территории российской дипмиссии. Проголосовать там могли граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся в Соединённом Королевстве.

По данным посольства, голосование прошло без происшествий. Общественный порядок возле здания обеспечивали британские правоохранительные органы.

За процедурой следили наблюдатели от Общественной палаты России и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как сообщили в дипмиссии, замечаний с их стороны не поступило, жалоб от избирателей также не было.

Ранее Life.ru писал, что явка россиян на зарубежных участках превысила показатели предыдущих выборов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.