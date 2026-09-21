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Опубликовано 21 сентября, 09:05

Более 1200 россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Лондоне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 1200 граждан России приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Лондоне. Об этом сообщило посольство РФ в Великобритании.

Избирательный участок №8061 работал 20 сентября на территории российской дипмиссии. Проголосовать там могли граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся в Соединённом Королевстве.

По данным посольства, голосование прошло без происшествий. Общественный порядок возле здания обеспечивали британские правоохранительные органы.

За процедурой следили наблюдатели от Общественной палаты России и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как сообщили в дипмиссии, замечаний с их стороны не поступило, жалоб от избирателей также не было.

Подсчитано уже 95% голосов: ЦИК опубликовал свежие данные о раскладе сил на выборах в Госдуму
Подсчитано уже 95% голосов: ЦИК опубликовал свежие данные о раскладе сил на выборах в Госдуму

Ранее Life.ru писал, что явка россиян на зарубежных участках превысила показатели предыдущих выборов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Наталья Демьянова
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