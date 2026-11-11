В Донецке произошло масштабное отключение электричества, затронувшее сразу шесть районов города. Из-за аварии без энергоснабжения остались 123 002 абонента. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин со ссылкой на энергетиков.

По информации компании «Донецкэнерго», в результате сбоя отключились 914 трансформаторных подстанций. Перебои затронули Ворошиловский, Киевский, Ленинский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы.

«Без электроэнергии остаются 123 002 абонента», — уточнил градоначальник в своём телеграм-канале.

Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. Сроки полного устранения неполадок пока не называются.

Причины нового масштабного отключения Кулемзин не уточнил. Информации о повреждении конкретных объектов энергетической инфраструктуры в его сообщении также нет.