Более 123 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за аварии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Донецке произошло масштабное отключение электричества, затронувшее сразу шесть районов города. Из-за аварии без энергоснабжения остались 123 002 абонента. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин со ссылкой на энергетиков.
По информации компании «Донецкэнерго», в результате сбоя отключились 914 трансформаторных подстанций. Перебои затронули Ворошиловский, Киевский, Ленинский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы.
«Без электроэнергии остаются 123 002 абонента», — уточнил градоначальник в своём телеграм-канале.
Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. Сроки полного устранения неполадок пока не называются.
Причины нового масштабного отключения Кулемзин не уточнил. Информации о повреждении конкретных объектов энергетической инфраструктуры в его сообщении также нет.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном отключении электричества в Донецке после ночной атаки беспилотников 10 ноября. Тогда без электроснабжения остались 151 352 абонента, а автоматические отключения затронули 1169 трансформаторных подстанций. В результате налёта БПЛА, по данным местных властей, пострадали шесть человек — пять женщин и мужчина.