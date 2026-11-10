Пять женщин и мужчина пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Донецк. Удары пришлись по Петровскому району города, где также получили повреждения многоквартирные жилые дома, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Петровском районе пострадали женщины 1951, 1952, 1961, 1978, 1979 г.р. и мужчина 1955 г.р.», — пишет градоначальник.

Одновременно в Донецке зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением. По данным филиала АО «Юго-Западная ЭСК» «Донецкэнерго», автоматические отключения затронули 1169 трансформаторных подстанций в разных районах города. Без электричества остаются 151 352 абонента. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возобновления подачи света пока не названы.