Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и автомобили пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Киевский район Донецка. Удар пришёлся по жилой застройке в районе Шахтёрской площади, передаёт корреспондент ТАСС.

В храме выбило стёкла. Повреждения также получили соседние пятиэтажные и девятиэтажные дома, торговые павильоны и здание телекоммуникационной компании. Четыре припаркованных автомобиля полностью сгорели.

Серьёзные разрушения зафиксированы в здании телекоммуникационной компании. По данным Донецкого агентства новостей, в результате ночной атаки ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, повреждены ещё 18 автомобилей и газовый коллектор.

Последствия удара затронули и транспортную инфраструктуру. На улице Артёма оборваны троллейбусные провода, движение транспорта перекрыто. Коммунальные службы уже убрали часть обломков с проезжей части, однако дорога остаётся закрытой.

По информации местных властей, Киевский район подвергся атаке беспилотников около трёх часов ночи. На месте продолжаются работы по устранению последствий.