Храм и жилые дома повреждены в Донецке после удара ВСУ
Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и автомобили пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Киевский район Донецка. Удар пришёлся по жилой застройке в районе Шахтёрской площади, передаёт корреспондент ТАСС.
В храме выбило стёкла. Повреждения также получили соседние пятиэтажные и девятиэтажные дома, торговые павильоны и здание телекоммуникационной компании. Четыре припаркованных автомобиля полностью сгорели.
Серьёзные разрушения зафиксированы в здании телекоммуникационной компании. По данным Донецкого агентства новостей, в результате ночной атаки ранен мужчина 1985 года рождения. Кроме того, повреждены ещё 18 автомобилей и газовый коллектор.
Последствия удара затронули и транспортную инфраструктуру. На улице Артёма оборваны троллейбусные провода, движение транспорта перекрыто. Коммунальные службы уже убрали часть обломков с проезжей части, однако дорога остаётся закрытой.
По информации местных властей, Киевский район подвергся атаке беспилотников около трёх часов ночи. На месте продолжаются работы по устранению последствий.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 16-летнего подростка при атаке украинского беспилотника на Донецк. По данным властей ДНР, за сутки в республике погибли два мирных жителя, ещё восемь человек получили ранения. Удары также повредили жилые дома, гражданские объекты и автомобили в нескольких населённых пунктах.