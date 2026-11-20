На круизном лайнере Caribbean Princess зафиксировали вспышку острого желудочно-кишечного заболевания. За время рейса на недомогание пожаловались 134 пассажира и 14 членов экипажа. Об этом сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Судно компании Princess Cruises отправилось в путешествие 11 ноября. Рейс B638 рассчитан до 23 ноября. Всего на борту находятся 2936 пассажиров и 1132 члена экипажа. Таким образом, симптомы появились у 4,6% путешественников и 1,2% сотрудников лайнера. Заболевшие жаловались на рвоту и диарею. В ответ на вспышку экипаж усилил уборку и дезинфекцию помещений, а пассажиров и сотрудников с симптомами изолировали. У них также собрали образцы стула для лабораторных исследований.

О случившемся CDC сообщили 15 ноября. Специалисты ведомства дистанционно контролируют ситуацию, проверяют санитарные меры на судне и консультируют экипаж по вопросам обработки помещений и регистрации заболевших. Норовирус, который часто вызывает подобные вспышки на круизных судах, пока не выявлен. Образцы биоматериала ожидают подтверждающего исследования.

В CDC уточнили, что приведённые 148 случаев охватывают весь период рейса. Это не означает, что все заболевшие одновременно находились в медицинском изоляторе или испытывали симптомы в один и тот же день. Кроме того, ведомство относит к случаям острого гастроэнтерита не только диарею, но и рвоту в сочетании с другими симптомами, включая боль в мышцах, головную боль, спазмы в животе или повышенную температуру.

Ранее танкер Atlantic Asphalt столкнулся с речным круизным судном American Heritage в порту Нового Орлеана в американском штате Луизиана. На борту пассажирского теплохода находились 129 пассажиров и члены экипажа. В момент столкновения American Heritage стоял у причала. Судно пришвартовалось примерно за два часа до происшествия, чтобы пассажиры могли сойти на берег.