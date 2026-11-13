Во время трансатлантического круиза с борта лайнера Marella Voyager пропала пожилая британка. Экипаж обнаружил её отсутствие только на следующий вечер, когда выяснилось, что постель пассажирки оставалась нетронутой. К этому времени судно уже прошло около 550 морских миль от места, где женщина могла упасть в океан. Об этом сообщает Daily Mail.

Последний раз женщину видели 9 ноября. Лайнер следовал из испанской Малаги в Карибское море. На следующий день стюард обратил внимание, что пассажирка не пользовалась своей каютой. После этого экипаж начал проверку. Вечером отдыхающих попросили прервать ужины и развлечения и собраться в специально отведённых местах. Сотрудники проверяли посадочные карты, чтобы установить, находится ли пропавшая на борту. Однако масштабный осмотр судна не помог обнаружить женщину.

Капитан Сильвиу Митря позднее подтвердил, что местонахождение женщины остаётся неизвестным. Он поблагодарил отдыхающих за участие в проверке и попросил сообщать экипажу любые сведения, которые могут помочь поискам. Теперь записи с камер наблюдения изучают сотрудники лайнера. К поискам также подключилась береговая охрана США: она призвала суда, находящиеся поблизости от предполагаемого места происшествия, следить за появлением женщины в воде.

Туроператор TUI подчеркнул, что пока нет оснований связывать исчезновение с сильным штормом, который сопровождал лайнер во время перехода через Атлантику. Пассажиры рассказывали о мощных волнах и сильной качке, из-за которой предметы падали на пол, а судно заметно кренилось. Британский МИД подтвердил, что пропавшая — гражданка страны. Ведомство поддерживает связь с её близкими и местными властями. Имя женщины не разглашается.

Ранее из Тихого океана вытащили пианиста круизного лайнера Ovation of the Seas, который провёл в воде около девяти часов. Мужчину заметили у острова Каталина, примерно в 24–32 километрах от побережья Калифорнии. Рыбаки Шон Нортон и Грант Гарретт возвращались домой, когда заметили человека в воде. Они остановили лодку, вдвоём подняли мужчину на борт и вызвали спасателей.