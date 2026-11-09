Двое рыбаков вытащили из Тихого океана пианиста круизного лайнера Ovation of the Seas, который, по оценке спасателей, провёл в воде около девяти часов. Мужчину заметили у острова Каталина, примерно в 24–32 километрах от побережья Калифорнии, сообщает CBS News.

Шон Нортон и Грант Гарретт возвращались с рыбалки, когда заметили человека в воде. Они остановили лодку, вдвоём подняли мужчину на борт и вызвали спасателей. Уже на лодке он рассказал, что работает пианистом на круизном судне.

По оценке спасателей Ньюпорт-Бич, мужчина мог упасть за борт около 02:30 по местному времени 6 ноября. Его доставили в больницу. Как утверждается, состояние музыканта стабильное, а компания Royal Caribbean Group оказывает ему поддержку. Обстоятельства падения выясняет Береговая охрана США.

Ранее такжен сообщалось, что в начале ноября в Тихом океане нашли пятерых человек, которые почти три месяца дрейфовали на лодке после шторма. Среди спасённых были двое детей. Лодку отнесло примерно на 5400 километров от первоначального маршрута.