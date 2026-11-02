В Тихом океане обнаружили живыми пятерых человек, которые почти три месяца дрейфовали на небольшой лодке после шторма. Среди спасённых оказались двое детей и трое взрослых. Судно вынесло примерно на 5400 километров от первоначального маршрута, а судьба ещё четверых пассажиров остаётся неизвестной. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти.

История началась 30 июля, когда девять человек отправились с острова Мурило в Микронезии на соседний остров Руо. Переход должен был занять всего около часа, однако в пути путешественников настиг шторм. Лодку отнесло в открытый океан, после чего связь с людьми пропала.

На поиски отправилась Береговая охрана США при поддержке военной авиации. Спасательная операция продолжалась десять дней и охватила около 25 тысяч квадратных морских миль. Однако обнаружить пропавшее судно не удалось, и 9 августа поиски приостановили.

Лишь 1 ноября жители острова Фаннинг, относящегося к государству Кирибати, заметили лодку с выжившими. За время дрейфа она преодолела тысячи километров по Тихому океану.

Спасённых приютил пастор местной церкви. Депутат Каотитааке Ракороа сообщил, что всех пятерых уже осмотрели медики. При этом он рекомендовал как можно скорее переправить путешественников на остров Киритимати, где им смогут оказать дополнительную медицинскую помощь.

Сами выжившие пока не рассказали, как им удалось продержаться в океане почти три месяца. Они попросили журналистов и общественность уважать их частную жизнь. Родственникам в Микронезии уже удалось связаться с некоторыми из спасённых.

Губернатор микронезийского штата Чуук Александр Наррун поблагодарил всех, кто участвовал в спасении. Он отметил, что из девяти пассажиров удалось найти пятерых, и призвал продолжать молиться за остальных четырёх, о судьбе которых пока ничего не известно.

Наррун также обратился к президенту Микронезии с просьбой начать переговоры с властями Кирибати для организации возвращения спасённых на родину. Обстоятельства исчезновения остальных пассажиров ещё предстоит выяснить.

Ранее Life.ru сообщал о спасении 18-летнего жителя Папуа — Новой Гвинеи после 41 дня дрейфа в Тихом океане. Лука Рахан отправился на рыбалку вместе с двоюродным братом, однако из-за поломки мотора лодку унесло в открытое море. За время дрейфа она преодолела около двух тысяч километров. Юношу обнаружили рыбаки у берегов Кирибати, но его родственник не пережил испытания.