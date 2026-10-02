Удар посреди океана: Кит отправил яхту на дно, экипаж 17 часов ждал спасения

Четверых яхтсменов спасли в Тихом океане после столкновения их судна с китом. Яхта получила серьёзные повреждения и начала тонуть, а экипажу пришлось перебраться на спасательный плот и провести на нём около 17 часов.

Инцидент произошёл примерно в 250 морских милях к северу от острова Норфолк. На борту австралийской яхты Tai Tam находились двое граждан Австралии, новозеландец и француз.

Новозеландский яхтсмен Терри Хетерингтон рассказал, что во время плавания услышал чрезвычайно громкий удар. После столкновения рулевое управление оказалось заблокировано, а внутрь судна начала поступать вода.

Рядом с яхтой моряки заметили группу из четырёх-пяти крупных животных, которых приняли за кашалотов. При этом Хетерингтон уточнил, что непосредственно кита, с которым столкнулось судно, он не видел.

Сначала экипаж попытался остановить поступление воды и спасти яхту с помощью насосов, однако повреждения оказались слишком серьёзными. Моряки активировали аварийные радиобуи и подали сигнал бедствия, после чего покинули судно на спасательном плоту.

На помощь отправили самолёт P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии. Он обнаружил терпящих бедствие яхтсменов и помог направить к ним находившийся поблизости контейнеровоз.

В общей сложности экипаж провёл на плоту около 17 часов. Утром всех четверых подняли на борт грузового судна. Никто из них не пострадал.

По словам Хетерингтона, путешественникам очень повезло со спокойной погодой: окажись они в такой ситуации сутками раньше, исход мог быть значительно хуже.

Ранее Life.ru рассказывал, как кит протаранил и потопил яхту с семьёй у берегов Аляски. На борту тогда находились три человека, которым удалось самостоятельно выбраться на берег.