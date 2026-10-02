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Опубликовано 2 октября, 10:25

Удар посреди океана: Кит отправил яхту на дно, экипаж 17 часов ждал спасения

Четырёх человек чудом спасли после столкновения яхты с китом в Тихом океане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Четверых яхтсменов спасли в Тихом океане после столкновения их судна с китом. Яхта получила серьёзные повреждения и начала тонуть, а экипажу пришлось перебраться на спасательный плот и провести на нём около 17 часов.

Инцидент произошёл примерно в 250 морских милях к северу от острова Норфолк. На борту австралийской яхты Tai Tam находились двое граждан Австралии, новозеландец и француз.

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Новозеландский яхтсмен Терри Хетерингтон рассказал, что во время плавания услышал чрезвычайно громкий удар. После столкновения рулевое управление оказалось заблокировано, а внутрь судна начала поступать вода.

Рядом с яхтой моряки заметили группу из четырёх-пяти крупных животных, которых приняли за кашалотов. При этом Хетерингтон уточнил, что непосредственно кита, с которым столкнулось судно, он не видел.

Сначала экипаж попытался остановить поступление воды и спасти яхту с помощью насосов, однако повреждения оказались слишком серьёзными. Моряки активировали аварийные радиобуи и подали сигнал бедствия, после чего покинули судно на спасательном плоту.

На помощь отправили самолёт P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии. Он обнаружил терпящих бедствие яхтсменов и помог направить к ним находившийся поблизости контейнеровоз.

В общей сложности экипаж провёл на плоту около 17 часов. Утром всех четверых подняли на борт грузового судна. Никто из них не пострадал.

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По словам Хетерингтона, путешественникам очень повезло со спокойной погодой: окажись они в такой ситуации сутками раньше, исход мог быть значительно хуже.

Ранее Life.ru рассказывал, как кит протаранил и потопил яхту с семьёй у берегов Аляски. На борту тогда находились три человека, которым удалось самостоятельно выбраться на берег.

Больше новостей о необычных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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