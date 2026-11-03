Попытка пассажиров выкупить лайнер Villa Vie Odyssey и сохранить его в эксплуатации закончилась неудачей. Группа Sagar Capital прекратила переговоры после двух месяцев обсуждений, сообщает Business Insider со ссылкой на письмо участникам «бесконечного круиза».

Финансово поддержать сделку согласились 169 человек, однако обещанных взносов оказалось недостаточно.

«Нам немного не хватило, но мы были довольно близки к цели», — рассказал член Совета жителей судна Пол Монтойя. Общую сумму он не раскрыл.

Нехватка капитала была не единственным препятствием. В письме Sagar Capital говорится, что договориться с кредитором судна не удалось, а задолженность оператора оказалась выше ожидаемой. Участников также остановили юридические риски, возможные расходы на банкротство и угроза потери сбережений.

Для некоторых пассажиров остановка круиза означала потерю привычного дома. Например, Линн и Пол Монтойя продали жильё и автомобили в американском Вайоминге, чтобы приобрести каюту за $179 тысяч. Помимо этого, они платили около $6 тысяч ежемесячно и прожили на борту 17 месяцев, говорится в публикации.

Глава Villa Vie Микаэль Петтерсон сообщил, что компания продолжает искать новый капитал, чтобы сохранить судно в работе. Возможность банкротства он также не исключил. Оператор объяснял приостановку путешествия резким подорожанием топлива. По его оценке, расходы в пересчёте на каюту выросли с обычных $1,8 тысячи в месяц до $6–8 тысяч в отдельных регионах Азии. Переложить такую нагрузку на жителей компания сочла невозможным.

Как уже сообщалось, круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который более двух лет находился в непрерывном кругосветном плавании, вынужденно остановился в Камбодже из-за резкого роста стоимости топлива. Сотням пассажиров, для которых судно стало постоянным домом, пришлось покинуть борт. Всего известно о 200 находившихся на борту. Многие потратили на «бесконечный круиз« все свои накопления и даже продали недвижимость.