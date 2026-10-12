Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 17:11

Единый запрет или «виза-ловушка»? РСТ оценил риски новых правил Шенгена для туристов из РФ

РСТ: Визовые ограничения Евросоюза осложнят туры и круизы для граждан России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поездки с посещением нескольких европейских стран могут стать сложнее для россиян, если ЕС ограничит территорию действия шенгенских виз, предупредил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января 2027 года
Виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января 2027 года

По его оценке, изменения затронут прежде всего организацию туров и круизов по нескольким государствам. Визовые вопросы рабочая группа ЕС обсудит 14 октября. В повестку вошли предложение о едином ограничительном подходе к выдаче виз россиянам и применение положений 21-го пакета санкций.

Отдельно рассмотрят визы с ограниченной территориальной действительностью. Они разрешают пребывание только в одной или нескольких указанных странах Шенгенской зоны. До окончательного утверждения содержание мер может существенно измениться, подчеркнули в РСТ в комментарии для 360.ru.

Российским туристам могут закрыть въезд в Европу: требование выставил премьер Орпо
Российским туристам могут закрыть въезд в Европу: требование выставил премьер Орпо

Напомним, Еврокомиссия готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз гражданам РФ. В ЕС инициативу объясняют необходимостью противодействовать так называемым «гибридным угрозам» со стороны России.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar