Единый запрет или «виза-ловушка»? РСТ оценил риски новых правил Шенгена для туристов из РФ

Поездки с посещением нескольких европейских стран могут стать сложнее для россиян, если ЕС ограничит территорию действия шенгенских виз, предупредил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

По его оценке, изменения затронут прежде всего организацию туров и круизов по нескольким государствам. Визовые вопросы рабочая группа ЕС обсудит 14 октября. В повестку вошли предложение о едином ограничительном подходе к выдаче виз россиянам и применение положений 21-го пакета санкций.

Отдельно рассмотрят визы с ограниченной территориальной действительностью. Они разрешают пребывание только в одной или нескольких указанных странах Шенгенской зоны. До окончательного утверждения содержание мер может существенно измениться, подчеркнули в РСТ в комментарии для 360.ru.

Напомним, Еврокомиссия готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз гражданам РФ. В ЕС инициативу объясняют необходимостью противодействовать так называемым «гибридным угрозам» со стороны России.