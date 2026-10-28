Плавучий дом превратился в ловушку: 200 человек высадили с лайнера после двух лет кругосветки
Круизный лайнер прервал кругосветное путешествие из-за подорожания топлива
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Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который более двух лет находился в непрерывном кругосветном плавании, вынужденно остановился в Камбодже из-за резкого роста стоимости топлива. Сотням пассажиров, для которых судно стало постоянным домом, пришлось покинуть борт. Об этом сообщает Bloomberg.
Лайнер застрял в порту Сиануквиля. Компания Villa Vie Residences объяснила прекращение путешествия тем, что больше не может оплачивать топливо, стоимость которого выросла в четыре раза с начала войны с Ираном.
«Сотни пассажиров были шокированы распоряжением о высадке на берег в Сиануквиле, где судно застряло, поскольку не может позволить себе топливо», — говорится в публикации.
Основатель компании Микаэль Петтерсон рассказал агентству, что на момент остановки на борту находились около 200 человек. Для многих из них круиз был не обычным отпуском, а способом постоянно жить на корабле и путешествовать по миру. Компания пообещала оплатить пассажирам временное проживание на суше и транспортные расходы. Однако затраты на выезд из Камбоджи им придётся покрывать самостоятельно.
Непрерывное путешествие Villa Vie Odyssey началось 3 октября 2024 года. За это время лайнер успел провести в плавании более двух лет, прежде чем экономические трудности вынудили оператора приостановить рейс.
Ранее Life.ru сообщал о столкновении круизного лайнера Mein Schiff 3 с контейнеровозом в немецком порту Бремерхафен. Авария произошла во время отхода пассажирского судна от причала. В результате удара в корпусе грузового корабля образовалась трещина длиной около десяти метров. Никто не пострадал. Предполагается, что причиной столкновения могли стать сильные порывы штормового ветра.