Плавучий дом превратился в ловушку: 200 человек высадили с лайнера после двух лет кругосветки

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который более двух лет находился в непрерывном кругосветном плавании, вынужденно остановился в Камбодже из-за резкого роста стоимости топлива. Сотням пассажиров, для которых судно стало постоянным домом, пришлось покинуть борт. Об этом сообщает Bloomberg.

Лайнер застрял в порту Сиануквиля. Компания Villa Vie Residences объяснила прекращение путешествия тем, что больше не может оплачивать топливо, стоимость которого выросла в четыре раза с начала войны с Ираном.

«Сотни пассажиров были шокированы распоряжением о высадке на берег в Сиануквиле, где судно застряло, поскольку не может позволить себе топливо», — говорится в публикации.

Основатель компании Микаэль Петтерсон рассказал агентству, что на момент остановки на борту находились около 200 человек. Для многих из них круиз был не обычным отпуском, а способом постоянно жить на корабле и путешествовать по миру. Компания пообещала оплатить пассажирам временное проживание на суше и транспортные расходы. Однако затраты на выезд из Камбоджи им придётся покрывать самостоятельно.

Непрерывное путешествие Villa Vie Odyssey началось 3 октября 2024 года. За это время лайнер успел провести в плавании более двух лет, прежде чем экономические трудности вынудили оператора приостановить рейс.