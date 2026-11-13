В Германии за январь — август 2026 года зарегистрировали 17 252 случая банкротства предприятий. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Handelsblatt со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Наиболее высокая частота банкротств зафиксирована среди компаний, занимающихся перевозками и складским хранением. В этой отрасли на каждые 10 тысяч предприятий пришлось 97,6 случая финансовой несостоятельности.

Следом расположились гостиничный и ресторанный бизнес, где показатель достиг 80,1 случая на 10 тысяч компаний, а также строительная отрасль с результатом 71,9.

Отдельно статистическое ведомство представило данные за август. За этот месяц немецкие суды зарегистрировали 2067 корпоративных банкротств, что на 4,4% превышает показатель августа 2025 года.

При этом общая сумма требований кредиторов по делам о банкротстве предприятий за первые восемь месяцев сократилась с 37,2 миллиарда евро годом ранее до 25,9 миллиарда. В Destatis объяснили это тем, что в 2025 году среди должников было больше крупных, экономически значимых компаний.