Более 177 тысяч абонентов остаются без света в Донецке после атаки ВСУ

Более 177 тысяч абонентов в Донецке всё ещё остаются без электроснабжения после ночной атаки. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные «Донецкэнерго».

По его словам, на данный момент не подключена 1321 трансформаторная подстанция. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

Ранее в течение дня ситуация была сложнее: Кулемзин сообщал о 193 315 абонентах и 1527 трансформаторных подстанциях без электричества. Затем специалисты начали постепенно запитывать потребителей, в том числе частично восстановили работу подстанций в Петровском и Кировском районах.

Ранее Life.ru сообщал, что ДНР полностью осталась без электричества после ночных атак. Тогда власти республики заявили, что аварийные службы сразу приступили к восстановлению энергоснабжения. Свет начали поэтапно возвращать в дома жителей, однако из-за повреждений инфраструктуры также возникли риски перебоев с водой и мобильной связью.