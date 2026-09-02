Более 2 млн участников и тысячи тренировок: Собянин подвёл итоги марафона «Сила России»
Собянин сообщил об участии 2 млн человек в спортивном марафоне «Единой России»
Обложка © Сайт мэра Москвы
Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стал кульминацией масштабного проекта, в рамках которого прошли десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, всего в мероприятиях приняли участие более 2 млн человек.
В рамках марафона известные российские спортсмены проводили открытые тренировки и мастер-классы для всех желающих. Участники могли заниматься различными видами спорта и получать советы от профессионалов.
Всего в мероприятиях приняли участие более 2 млн человек. Фото © Сайт мэра Москвы
Открытые тренировки и мастер-классы проводили известные российские атлеты. Фото © Сайт мэра Москвы
Собянин отметил, что поддержка массового спорта является одним из важных направлений программы «Единой России». По его словам, бесплатные секции и доступные спортивные объекты помогают россиянам вести активный образ жизни и укреплять здоровье.
«Наша общая цель — сильная и активная Россия — успешно воплощается в жизнь конкретными, осязаемыми делами», — заявил мэр Москвы.
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