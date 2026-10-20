Более 200 человек погибли при ударах БПЛА на границе Судана и Южного Судана

Число погибших после удара беспилотников по рынку Амиет в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана достигло 220 человек. Такие данные привёл глава информационного ведомства местной администрации Йохана Аколь Нгор, сообщает Sudans Post.

Число жертв удара БПЛА в Абьее достигло 220. Видео © X/ Thomas van Linge

Атака произошла утром 19 октября. По словам представителя властей, беспилотники ударили по нескольким участкам торговой территории, в том числе по месту продажи топлива. После этого начался сильный пожар, который осложнил поисковые и спасательные работы.

Первоначально сообщалось о 73 погибших. Однако по мере разбора последствий нападения число жертв продолжило увеличиваться. По последним данным местной администрации, ранения получили 19 человек.

Власти Абьея возложили ответственность за произошедшее на вооружённые силы Судана. Независимо подтвердить принадлежность беспилотников пока не удалось.

После нападения Южный Судан вызвал суданского посла и выразил официальный протест. Администрация спорной территории также обратилась к властям обеих стран и международному сообществу с призывом расследовать гибель мирных жителей.

Рынок Амиет расположен примерно в десяти километрах от города Абьей. Он обслуживает местные общины и переселенцев, покинувших свои дома из-за продолжающегося вооружённого конфликта в Судане.

Статус Абьея остаётся спорным с момента получения Южным Суданом независимости в 2011 году. Безопасность в районе контролируют в том числе миротворцы ООН. Окончательные масштабы разрушений пока устанавливаются. Местные власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших.

Гражданская война в Судане продолжается с апреля 2023 года. Основными противниками остаются регулярная армия и Силы быстрого реагирования, между которыми возник конфликт из-за распределения власти и контроля над вооружёнными формированиями. Боевые действия затронули и соседние государства. Как сообщал Life.ru, в первые недели войны бойцы СБР вывезли из суданского Центробанка не менее полутора тонн золота.