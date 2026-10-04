Водитель погиб при авиаударе по грузовикам ООН с гумпомощью в Судане

Водитель погиб при авиаударе по двум грузовикам с продовольственной помощью Всемирной продовольственной программы ООН в Судане. Машины попали под удар в штате Южный Кордофан по дороге из Диллинга в Кадугли, сообщает Sudan Tribune.

Оба грузовика были наняты ВПП и имели обозначения гуманитарного транспорта. Организация устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, какая часть перевозившегося продовольствия была повреждена.

В ВПП заявили, что это уже девятая атака на её операции в Судане с начала года. Организация призвала провести оперативное и беспристрастное расследование, а стороны конфликта — соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать безопасность сотрудников и грузов.

Ранее Life.ru писал о предупреждении ООН, что 8,3 млн беженцев и других вынужденно перемещённых людей могут лишиться жизненно важной помощи. Причиной стал острый дефицит финансирования гуманитарных программ: к концу июля ООН получила лишь около трети необходимой суммы.