Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 17:37

Водитель погиб при авиаударе по грузовикам ООН с гумпомощью в Судане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Водитель погиб при авиаударе по двум грузовикам с продовольственной помощью Всемирной продовольственной программы ООН в Судане. Машины попали под удар в штате Южный Кордофан по дороге из Диллинга в Кадугли, сообщает Sudan Tribune.

Оба грузовика были наняты ВПП и имели обозначения гуманитарного транспорта. Организация устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, какая часть перевозившегося продовольствия была повреждена.

В ВПП заявили, что это уже девятая атака на её операции в Судане с начала года. Организация призвала провести оперативное и беспристрастное расследование, а стороны конфликта — соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать безопасность сотрудников и грузов.

В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб
В Судане разбился военно-транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб

Ранее Life.ru писал о предупреждении ООН, что 8,3 млн беженцев и других вынужденно перемещённых людей могут лишиться жизненно важной помощи. Причиной стал острый дефицит финансирования гуманитарных программ: к концу июля ООН получила лишь около трети необходимой суммы.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Судан
  • ООН
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar