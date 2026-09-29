ООН: 8,3 млн беженцев могут потерять всякую помощь

Около 8,3 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц без гражданства могут остаться без необходимой поддержки из-за острого дефицита средств. Об этом предупредило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Организации уже приходится сокращать ключевые гуманитарные программы. В УВКБ заявили, что продолжительное падение объёмов финансирования приблизило системы помощи в наиболее загруженных регионах к критической черте.

«Почти 8,3 млн беженцев, а также других лиц, вынужденно покинувших свои дома, и лиц без гражданства рискуют лишиться доступа к жизненно важной помощи», — говорится в сообщении.

Финансовые возможности управления заметно уменьшились ещё в прошлом году. Если в 2024-м в распоряжении структуры было $5,2 млрд, то в 2025-м сумма сократилась до $3,9 млрд.

К концу июля 2026 года организация получила лишь 32% от необходимых ей $8,5 млрд. При этом число нуждающихся в защите остаётся на исторически высоком уровне, а затяжной дефицит средств уже ставит под угрозу даже приоритетные направления работы.

УВКБ обратилось к донорам и партнёрам с просьбой увеличить объём гибкого финансирования. Дополнительные средства необходимы для сохранения действующих программ и поддержки людей, пытающихся заново наладить жизнь после вынужденного переселения.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз выделит почти €710 млн на помощь пострадавшим от кризисов и перемещённым лицам. Из этой суммы €380 млн предназначены для государств Африки южнее Сахары.