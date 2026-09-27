В Польше призвали пересмотреть курс по беженцам после убийства священника

Польским властям следует пересмотреть подход к приёму украинских беженцев после нападения в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве. Об этом пишет Mysl Polska.

Автор статьи связал произошедшее с миграционной политикой польских властей. По его мнению, Варшава на протяжении нескольких лет предоставляла украинцам особые условия и недостаточно контролировала въезд в страну.

«В этом виновны все те, кто во имя бездумной русофобии подвергает наш народ опасности. Ведь впускать толпы людей, не проверяя, кто есть кто, — это не гуманитарная помощь. Это просто полный идиотизм», — говорится в публикации.

Автор также призвал польские власти отказаться от особого отношения к украинцам и выстраивать миграционную политику исходя из интересов самой Польши. При этом он отдельно отметил, что не считает необходимым хуже относиться к украинцам как к группе и предложил применять к ним те же правила, что и к другим иностранцам.

Поводом для публикации стало нападение 24 сентября на территории Ярославского аббатства сестёр-бенедиктинок. Правоохранители задержали на месте 31-летнего гражданина Украины. От полученных ранений умер 65-летний священник, ещё четыре человека пострадали. Польская прокуратура продолжает расследование обстоятельств и мотива нападения.

Ранее сообщалось, что задержанного по делу зовут Игорь М. Он служил в украинской армии и участвовал в боевых действиях. У мужчины могли находиться украинский и немецкий паспорта, а также польский номер PESEL. В ночь перед нападением он приехал в Польшу из Германии и направился к границе с Украиной, но не смог её пересечь. Позднее мужчина оказался в Ярославе, где произошло нападение.