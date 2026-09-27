ЕС потратит почти €710 млн на помощь пострадавшим от кризисов

Евросоюз выделит почти €710 млн на помощь людям, пострадавшим от кризисов, а также перемещённым лицам и принимающим их сообществам. Часть средств направят странам Африки южнее Сахары. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Дополнительное финансирование для государств Африки южнее Сахары в 2026 году составит €380 млн. Деньги предназначены в том числе для поддержки людей, которые покинули свои дома, и сообществ, принимающих переселенцев.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что ЕС выделит почти 710 миллионов евро на поддержку перемещённых лиц и принимающих сообществ в странах Африки южнее Сахары, а также о чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от кризисов по всему миру», — говорится в релизе Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность досрочно перечислить Украине значительную часть финансовой помощи, первоначально запланированной на 2027 год. Речь идёт примерно о €45 млрд из кредитной программы ЕС общим объёмом €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы. Украинские власти оценивают нехватку средств в бюджете в 2026 году в €23,5 млрд, а прогнозируемый дефицит на 2027 год составляет около €28,4 млрд.