ЕС открыл Киеву доступ к €6,6 млрд после двух лет вето Орбана

Страны Евросоюза согласовали условия разблокировки €6,6 млрд из Европейского фонда мира для Украины. Выделение этих денег более двух лет сдерживало правительство Виктора Орбана.

Достигнутую договорённость подтвердила в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она назвала решение «хорошей новостью для Украины и плохой для России».

Из общей суммы €900 млн направят на работу миссии ЕС по военной помощи Украине. Ещё €1 млрд потратят на совместные закупки вооружения и оборудования.

Однако большая часть средств не поступит напрямую Киеву. Около €4,7 млрд предназначены для компенсации расходов государствам Евросоюза, которые ранее передавали украинской стороне военную помощь.

Некоторые страны уже пообещали перенаправить положенную им долю Украине. Какие именно государства приняли такое решение, Каллас не уточнила.

Ещё в июне новое правительство Венгрии согласилось задействовать Европейский фонд мира для военной помощи Киеву. Тогда сообщалось, что разблокированные €6,6 млрд могут направить в том числе на закупку систем ПВО для ВСУ.