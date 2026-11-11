Бесплатный гастрономический тур в Финляндию привлёк более 200 тысяч одиноких путешественников из свыше 150 стран. Однако организаторы выберут только 16 участников, которые отправятся в Хельсинки и Тампере в феврале 2027 года. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Кампанию в октябре запустила туристическая организация, чтобы познакомить иностранцев с национальной кухней. Приём заявок завершился 10 ноября.

Победителей ждёт четырёхдневное путешествие. Восемь туристов посетят Хельсинки, остальные восемь отправятся в Тампере. В программу входят дегустации блюд от известных шеф-поваров, кулинарные занятия и экскурсии по местным рынкам.

Завершится поездка праздничными ужинами, во время которых участники смогут познакомиться друг с другом на свиданиях вслепую. По каким критериям фирма выберет победителей, организаторы пока не рассказали.

Ранее Life.ru сообщал об ограничениях для одиноких мужчин в некоторых гостиницах Турции. Отдельные отели действительно отказывают таким путешественникам и мужским компаниям в заселении. Однако это внутренняя политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны.