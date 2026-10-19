Одиночки большого города: Почему всё больше россиян не имеют второй половинки

Более 40% российских домохозяйств состоят всего из одного человека. За два десятилетия их доля увеличилась почти вдвое, а среди причин эксперты называют поздние браки, разводы и растущее стремление к независимости. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на демографов и психологов.

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2021 года, в стране насчитывалось 27,6 миллиона домохозяйств из одного человека. Их доля выросла с 22,3% в 2002 году до более чем 40%. При этом демограф Владимир Тимаков отметил, что точность последней переписи вызывает у некоторых специалистов вопросы, хотя саму тенденцию к увеличению числа людей, живущих отдельно, он считает очевидной.

По словам эксперта, причины одиночного проживания различаются в зависимости от возраста. Среди пожилых россиян значительную часть составляют вдовы, люди среднего возраста нередко остаются одни после развода, а молодёжь всё чаще откладывает создание семьи. В Москве и Санкт-Петербурге примерно две трети одиночных домохозяйств приходятся на граждан трудоспособного возраста.

Однако жить отдельно и чувствовать себя одиноким — не одно и то же. Кандидат психологических наук Юлия Кочетова пояснила, что человек может вести самостоятельное хозяйство и не испытывать недостатка в общении. И наоборот, ощущение одиночества иногда возникает даже внутри семьи.

«Можно жить одному и не чувствовать себя одиноким, и наоборот», — подчеркнула специалист.

Психолог Ирина Коржаева связывает нежелание некоторых россиян вступать в отношения со страхом разочарования и стремлением сохранить личную безопасность. По её мнению, тревожные новости, негативный опыт окружающих и постоянное напряжение способны усиливать недоверие к потенциальным партнёрам.

Эксперты отмечают, что особенно остро нехватку близких отношений могут переживать люди среднего возраста. При этом одиночное проживание не обязательно свидетельствует о материальных трудностях. По данным, приведённым изданием со ссылкой на Институт социологии РАН, средний месячный доход домохозяйств одиноко живущих мужчин трудоспособного возраста превышает 62 тысячи рублей, а женщин — составляет около 48,7 тысячи рублей.

Кочетова считает, что вместо борьбы с одиночеством как явлением обществу стоит создавать условия для общения и формирования близких связей. По её словам, важны не только знакомства, но и возможность находить время на друзей, совместный отдых и общение без постоянной спешки.

Ранее Life.ru сообщал, что 45% опрошенных россиян заметили рост числа одиноких людей за последние пять лет. Эксперты ВЦИОМ связали эту тенденцию с изменением семейных моделей и развитием индивидуализма, при котором люди всё чаще самостоятельно выстраивают свою жизнь.