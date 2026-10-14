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Регион
Опубликовано 14 октября, 14:31

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации

Обложка © Росмолодёжь.Профи

Обложка © Росмолодёжь.Профи

Более 200 тысяч российских школьников познакомились с работой предприятий во время Всероссийской профориентационной недели. Для подростков открыли двери свыше трёх тысяч компаний — от промышленных заводов и судоверфей до IT-офисов и швейных производств. Организатором мероприятий выступила Росмолодёжь.Профи.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Школьники побывали на тепловых станциях, предприятиях нефтегазовой отрасли, авиастроительных и машиностроительных заводах. Среди партнёров проекта оказались РЖД, «Газпром», «Россети», АВТОВАЗ, Яндекс и другие крупные работодатели.

Перед экскурсиями девятиклассники прошли профориентационное тестирование на платформе «Билет в будущее». Оно помогло им оценить собственные интересы и способности, а посещение предприятий — увидеть, как выбранная специальность выглядит на практике.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

В Екатеринбурге школьникам показали производство одежды бренда Putin Team Russia. На площадке «Портновской мануфактуры SHISHKIN» подростки проследили весь процесс — от создания лекал до пошива готовых изделий. Девятиклассник Глеб Ловков, увлекающийся инженерией, признался, что впервые оказался на швейной фабрике и открыл для себя техническую сторону этой профессии.

Другие участники посетили челябинский завод «ДСТ-Урал», где выпускают тяжёлую гусеничную и колёсную технику. Школьница Екатерина Сычёва рассказала, что особенно её впечатлила обработка металла. После экскурсии она задумалась о поступлении в техникум по соответствующей специальности.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

В Москве подростки заглянули в офис Яндекса и на швейное предприятие «Моспошив». Кроме того, школьники посетили стадион «Лукойл Арена», где узнали о подготовке поля к матчам, системах безопасности и организации спортивных мероприятий.

«Когда подросток видит перед собой инженера, диспетчера или врача, который также стоял перед выбором, профессия перестаёт быть абстрактной», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. По его словам, разговор с действующими специалистами помогает школьникам осознаннее выбирать образование и будущую работу.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Профориентационная неделя проходила с 1 по 11 октября в рамках проекта «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие». Ранее Росмолодёжь сообщала, что экскурсии организуют для девятиклассников из всех 89 регионов страны.

Заглянуть в своё будущее: В Москве расширяют профориентацию для школьников
Заглянуть в своё будущее: В Москве расширяют профориентацию для школьников

Профориентационная неделя стала продолжением более масштабной кампании по знакомству подростков с профессиями. Как сообщал Life.ru 13 октября, в сентябре прошёл первый Всероссийский месяц профориентации, объединивший более 200 тысяч школьников и педагогов из 70 регионов. В нём участвовали 500 предприятий-партнёров.

Больше новостей о школьном образовании и выборе профессии — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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