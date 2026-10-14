Более 200 тысяч российских школьников познакомились с работой предприятий во время Всероссийской профориентационной недели. Для подростков открыли двери свыше трёх тысяч компаний — от промышленных заводов и судоверфей до IT-офисов и швейных производств. Организатором мероприятий выступила Росмолодёжь.Профи.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Школьники побывали на тепловых станциях, предприятиях нефтегазовой отрасли, авиастроительных и машиностроительных заводах. Среди партнёров проекта оказались РЖД, «Газпром», «Россети», АВТОВАЗ, Яндекс и другие крупные работодатели.

Перед экскурсиями девятиклассники прошли профориентационное тестирование на платформе «Билет в будущее». Оно помогло им оценить собственные интересы и способности, а посещение предприятий — увидеть, как выбранная специальность выглядит на практике.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

В Екатеринбурге школьникам показали производство одежды бренда Putin Team Russia. На площадке «Портновской мануфактуры SHISHKIN» подростки проследили весь процесс — от создания лекал до пошива готовых изделий. Девятиклассник Глеб Ловков, увлекающийся инженерией, признался, что впервые оказался на швейной фабрике и открыл для себя техническую сторону этой профессии.

Другие участники посетили челябинский завод «ДСТ-Урал», где выпускают тяжёлую гусеничную и колёсную технику. Школьница Екатерина Сычёва рассказала, что особенно её впечатлила обработка металла. После экскурсии она задумалась о поступлении в техникум по соответствующей специальности.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

В Москве подростки заглянули в офис Яндекса и на швейное предприятие «Моспошив». Кроме того, школьники посетили стадион «Лукойл Арена», где узнали о подготовке поля к матчам, системах безопасности и организации спортивных мероприятий.

«Когда подросток видит перед собой инженера, диспетчера или врача, который также стоял перед выбором, профессия перестаёт быть абстрактной», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. По его словам, разговор с действующими специалистами помогает школьникам осознаннее выбирать образование и будущую работу.

Более 200 тысяч школьников посетили предприятия в рамках недели профориентации. Фото © Росмолодёжь.Профи

Профориентационная неделя проходила с 1 по 11 октября в рамках проекта «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие». Ранее Росмолодёжь сообщала, что экскурсии организуют для девятиклассников из всех 89 регионов страны.

Профориентационная неделя стала продолжением более масштабной кампании по знакомству подростков с профессиями. Как сообщал Life.ru 13 октября, в сентябре прошёл первый Всероссийский месяц профориентации, объединивший более 200 тысяч школьников и педагогов из 70 регионов. В нём участвовали 500 предприятий-партнёров.