Интерес к изучению русского языка в Китае заметно вырос, причём аналогичная тенденция наблюдается и среди россиян, осваивающих китайский. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.

«Не могу не отметить заметно возросший взаимный интерес в наших странах к изучению русского и, соответственно, китайского языков», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, русский язык сегодня преподают более чем в 200 университетах и 125 школах Китайской Народной Республики. Таким образом, его изучение охватывает не только высшее, но и школьное образование.

В России, отметил Путин, также увеличивается число людей, желающих освоить китайский язык. Причём такая динамика сохраняется из года в год.

Тему языкового взаимодействия глава государства затронул на фоне проведения перекрёстных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Программа рассчитана на 2026–2027 годы и предусматривает развитие образовательных и научных связей между двумя странами.

«Из года в год увеличивается число россиян, занимающихся китайским языком, сейчас — свыше 100 тыс. человек», — привёл данные Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что более 60 тысяч китайских студентов получают образование в российских вузах, тогда как свыше 20 тысяч россиян учатся в университетах КНР. Также в Китае уже функционируют 45 вузов, созданных совместно с российскими образовательными учреждениями.