Более 2000 полётов за 19 дней: Хакеры раскрыли секретный доклад об угрозе дронов Берлину

Хакеры, атаковавшие внутреннюю сеть Сената Берлина, опубликовали конфиденциальные документы о возможных рисках для инфраструктуры города из-за беспилотников. Об этом пишет Bild.

В одном из отчётов авиационного ведомства Берлина — Бранденбурга за ноябрь 2025 года говорится, что дроны могут использоваться для доставки опасных предметов в охраняемые зоны.

«В секретном документе объединенного высшего авиационного ведомства Берлина-Бранденбурга от ноября 2025 года говорится: дроны могут «в любой момент доставить опасные предметы в охраняемую зону безопасности», — говорится в публикации.

Масштаб проблемы, как отмечается в документах, подтверждают наблюдения за летом 2025 года. За 19 дней в радиусе 30 километров от берлинского аэропорта зафиксировали 2093 полёта беспилотников.

Напомним, в августе хакеры атаковали информационные сети Сената Берлина. Под удар попали два ведомства — управление по вопросам городского развития, строительства и жилья, а также управление, отвечающее за мобильность, транспорт, окружающую среду и климат. Чтобы не допустить распространения последствий, обе структуры временно отключили от общей правительственной сети.