Фишинговое письмо от хакеров могло привести к утечке данных сената Берлина

Фишинговое письмо могло стать причиной крупной кибератаки на внутреннюю сеть сената Берлина. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на сотрудников столичных ведомств.

По данным издания, один из работников ведомства сената по вопросам транспорта открыл вредоносную ссылку, после чего злоумышленники получили возможность проникнуть во внутренние системы.

Хакеры, как утверждается, начали выгружать данные ещё 7 августа. Сам факт взлома обнаружили только спустя несколько дней — после проблем с контроллером домена, который отвечает за доступ сотрудников к внутренним ресурсам.

Во время проверки специалисты нашли признаки подозрительной активности сразу в нескольких ведомствах. Администрация Берлина позже подтвердила, что столкнулась с серьёзным нарушением безопасности.

По информации RBB, ответственность за атаку взяла на себя группировка Rhysida. Хакеры заявили, что выложили в даркнете около 1,4 млн украденных файлов после того, как власти Берлина отказались платить выкуп в размере 2 млн евро.

Сейчас власти Берлина продолжают расследование инцидента и оценивают последствия утечки. Кибератака стала одной из крупнейших за последнее время для немецких государственных структур.

Напомним, в августе хакеры атаковали информационные сети Сената Берлина. Под удар попали два ведомства — управление по вопросам городского развития, строительства и жилья, а также управление, отвечающее за мобильность, транспорт, окружающую среду и климат. Чтобы не допустить распространения последствий, обе структуры временно отключили от общей правительственной сети.