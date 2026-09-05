Планы обороны и данные кабмина ФРГ утекли в даркнет после атаки хакеров

Почти 1,44 млн файлов из административной сети Берлина оказались в даркнете после того, как власти отказались платить выкуп хакерской группировке Rhysida. Объём опубликованного архива составляет около 5,2 Тбайт, пишет Bild.

По данным газеты, среди похищенных материалов обнаружены сведения о закрытых каналах связи федерального правительства, планы обороны и действий при чрезвычайных ситуациях. В массив также вошли документы о реагировании на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

Кроме того, в Сеть попали материалы уголовной полиции, банковские реквизиты, адреса, телефонные номера и свидетельства о рождении. Bild считает, что часть этих сведений может заинтересовать иностранные спецслужбы и террористические организации.

Берлинские власти пока не установили полный масштаб последствий. Опубликованные файлы изучают специалисты по компьютерной криминалистике, а людей, чьи сведения обнаружат в массиве, пообещали уведомить. Перед публикацией Rhysida потребовала от Берлина 30 биткоинов — около двух миллионов евро. Срок ультиматума истёк 4 сентября, однако правящий бургомистр Кай Вегнер отказался выполнять требования вымогателей.

Атака продолжалась с 7 по 12 августа, а известно о ней стало 14 августа. Два затронутых ведомства, отвечающих за транспорт, экологию, строительство и жильё, временно отключали от общей городской сети. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ считает атаку финансово мотивированной. При этом служба предупредила, что утечка повышает риск адресного фишинга и манипуляций с опубликованными документами.

Ранее Life.ru писал, что в Германии с начала 2026 года зарегистрировали 165 предполагаемых диверсий на объектах инфраструктуры. Данные о количестве инцидентов были получены после анализа Федерального управления уголовной полиции Германии, проведённого в конце августа. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Нижней Саксонии, Северном Рейне—Вестфалии и Баварии.