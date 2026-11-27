В аэропорту Пулково продолжают переносить вылеты после введения временных ограничений на работу воздушной гавани. По данным онлайн-табло, задержки затронули более 26 рейсов.

Среди направлений, где изменилось расписание, — Москва, Сочи, Казань, Самара, Краснодар, Калининград, Архангельск, Мурманск, Минеральные Воды, Махачкала, Грозный, Салехард, Ставрополь и Самарканд. Некоторые рейсы перенесли на несколько часов. В частности, самолёт в Нижнекамск, который должен был отправиться в 12:20, теперь ожидается в 14:35. Вылет в Ставрополь сдвинули с 07:35 на 13:00, в Казань — с 09:15 на 12:45, в Самару — с 09:45 на 12:40. Рейс в Махачкалу перенесли с 09:05 на 12:10.

О временных ограничениях на приём и выпуск самолётов Росавиация сообщила в 04:18 мск. К 07:34 мск Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений.

Ранее Life.ru писал, что в московских аэропортах с начала суток 26 ноября обслужили 880 рейсов, несмотря на снегопад и сложные погодные условия. К 21:00 мск задерживались восемь рейсов. Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме при усиленных мерах обслуживания. Для работы с самолётами и пассажирами привлекли дополнительный персонал, а наземные службы перешли на усиленный режим.