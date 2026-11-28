В Донецке более 26 тысяч абонентов остаются без электричества из-за перегрузки электросетей. Аварийные отключения затронули Кировский, Куйбышевский и Пролетарский районы города, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«В связи с превышением допустимой нагрузки по сети, в Кировском, Куйбышевском и Пролетарском районах обесточено 126 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 26 229 абонентов», — написал Кулемзин.

Энергетики продолжают восстановительные работы. По данным главы города, специалистам удалось возобновить работу 302 из 412 ранее обесточенных подстанций в пяти районах Донецка.

Ранее Life.ru сообщал, что более 207 тысяч абонентов в ДНР оставались без электричества после повторных атак на энергетическую инфраструктуру. Частичные отключения были зафиксированы в семи городах республики. Как отмечали в региональном Минэнерго, ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение значительной части потребителей.