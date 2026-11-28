В Киеве после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. В некоторых районах украинской столицы начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

По информации украинского агентства УНИАН, в части районов Киева электричество и вода уже пропали. Ранее в городе объявили воздушную тревогу, после чего местные жители сообщили о взрывах.