В Киеве после взрывов повредили объект инфраструктуры, пропали свет и вода
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В Киеве после серии взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. В некоторых районах украинской столицы начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением», — написал Кличко в своём Telegram-канале.
По информации украинского агентства УНИАН, в части районов Киева электричество и вода уже пропали. Ранее в городе объявили воздушную тревогу, после чего местные жители сообщили о взрывах.
Ранее Life.ru писал, что жителей Киева призвали максимально экономить воду из-за повреждений коммунальных сетей. В «Киевводоканале» предупреждали об угрозе перегрузки оборудования. По данным издания, перебои с водоснабжением затронули все десять районов столицы, а в отдельных домах вода полностью отсутствовала.