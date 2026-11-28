В Одесской области повреждён энергообъект ДТЭК, без света более 6 тыс. абонентов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Одесской области повреждён энергетический объект компании ДТЭК, в результате чего более шести тысяч потребителей остались без электричества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Перебои с электроснабжением затронули Одессу и близлежащие населённые пункты. В городе отключения зафиксированы в Пересыпском районе.
По словам Кипера, причиной повреждения объекта стал обстрел. Энергетики региона работают в усиленном режиме, пытаясь восстановить подачу электричества.
Напомним, 23 ноября в Одессе начали восстанавливать электроснабжение после трёх суток масштабного блэкаута. Из-за повреждения магистральных электросетей в городе возникли перебои с водоснабжением и отоплением, остановилось движение трамваев и троллейбусов. Все городские школы временно перевели на дистанционное обучение. Для населения открыли около 300 пунктов обогрева и подзарядки телефонов.