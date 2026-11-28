В Одесской области повреждён энергетический объект компании ДТЭК, в результате чего более шести тысяч потребителей остались без электричества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Перебои с электроснабжением затронули Одессу и близлежащие населённые пункты. В городе отключения зафиксированы в Пересыпском районе.

По словам Кипера, причиной повреждения объекта стал обстрел. Энергетики региона работают в усиленном режиме, пытаясь восстановить подачу электричества.