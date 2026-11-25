Каждая капля на счету: Киевлян призвали максимально экономить воду
Жителей Киева призвали максимально экономить воду из-за повреждений сетей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Киевлян попросили свести к минимуму расход воды из-за угрозы перегрузки коммунальной инфраструктуры. С соответствующим призывом к горожанам обратился «Киевводоканал».
Как пояснили на предприятии, повреждённое оборудование испытывает серьёзные нагрузки и может не справиться с ними. Владельцам промышленных объектов рекомендовали по возможности пересмотреть технологические процессы. Работы, для которых требуются большие объёмы жидкости, предложили временно отложить.
Напомним, 21 ноября перебои с водоснабжением затронули все 10 районов украинской столицы. В отдельных домах содержимое трубопроводов перестало поступать в краны, а населению рекомендовали пользоваться общественными бюветами. Причиной неполадок стало серьёзное повреждение одного из коммунальных объектов в результате взрывов. К 22 ноября на левом берегу Днепра удалось стабилизировать ситуацию, тогда как на правом проблемы сохранялись более двух суток. Местные жители также жаловались на отсутствие подвоза питьевой воды.