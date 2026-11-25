Как пояснили на предприятии, повреждённое оборудование испытывает серьёзные нагрузки и может не справиться с ними. Владельцам промышленных объектов рекомендовали по возможности пересмотреть технологические процессы. Работы, для которых требуются большие объёмы жидкости, предложили временно отложить.

Напомним, 21 ноября перебои с водоснабжением затронули все 10 районов украинской столицы. В отдельных домах содержимое трубопроводов перестало поступать в краны, а населению рекомендовали пользоваться общественными бюветами. Причиной неполадок стало серьёзное повреждение одного из коммунальных объектов в результате взрывов. К 22 ноября на левом берегу Днепра удалось стабилизировать ситуацию, тогда как на правом проблемы сохранялись более двух суток. Местные жители также жаловались на отсутствие подвоза питьевой воды.