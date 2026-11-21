В пяти районах Киева возникли проблемы с водоснабжением: в одних домах напор воды существенно ослаб, в других подача полностью прекратилась. О коммунальных перебоях сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Неполадки затронули Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Подольский районы украинской столицы. Жители отдельных домов временно лишились доступа к централизованному водоснабжению.

Специалисты «Киевводоканала» уже приступили к восстановительным мероприятиям. Основная задача коммунальных служб — стабилизировать работу городской системы и вернуть нормативное давление в трубопроводах.

Пока подача не нормализовалась, горожанам рекомендуют пользоваться общественными бюветами, где можно бесплатно набрать питьевую воду.