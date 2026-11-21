В Киеве за полчаса полностью сгорел торговый комплекс «Экомаркет»
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В Киеве за полчаса сгорел крупный комплекс «Экомаркет». Пламя охватило здание на улице Голевой, 7, где также находились отделения «Новой почты» и «ПриватБанка». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В Киеве сгорел «Экомаркет». Видео © Telegram / Київ ІНФО | Новини Україна
По информации канала, огонь быстро распространился по всему объекту. Пожар привёл к уничтожению комплекса практически за полчаса. Отмечается большая площадь возгорания и высокая интенсивность горения.
Ранее в Черниговской области произошёл пожар в доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы. Огонь охватил часть здания, однако прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар. Музей находится на малой родине Кучмы, который возглавлял Украину с 1994 по 2005 год. В 2000–2003 годах на месте деревянного дома, где прошло детство политика, построили особняк площадью около 600 квадратных метров.