В Киеве за полчаса сгорел крупный комплекс «Экомаркет». Пламя охватило здание на улице Голевой, 7, где также находились отделения «Новой почты» и «ПриватБанка». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Киеве сгорел «Экомаркет». Видео © Telegram / Київ ІНФО | Новини Україна

По информации канала, огонь быстро распространился по всему объекту. Пожар привёл к уничтожению комплекса практически за полчаса. Отмечается большая площадь возгорания и высокая интенсивность горения.