В доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы вспыхнул пожар после взрыва. Происшествие случилось утром 20 ноября в селе Чайкино Черниговской области. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

По словам чиновника, возгорание произошло около 09:50 по местному времени (10:50 мск). Огонь охватил часть здания, однако прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар.

Музей находится на малой родине Кучмы, который возглавлял Украину с 1994 по 2005 год. В 2000–2003 годах на месте деревянного дома, где прошло детство политика, построили особняк площадью около 600 квадратных метров. Позднее его превратили в музей, посвящённый бывшему президенту.