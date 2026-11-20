В Черниговской области после взрыва загорелся дом-музей Кучмы
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В доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы вспыхнул пожар после взрыва. Происшествие случилось утром 20 ноября в селе Чайкино Черниговской области. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
По словам чиновника, возгорание произошло около 09:50 по местному времени (10:50 мск). Огонь охватил часть здания, однако прибывшим на место спасателям удалось потушить пожар.
Музей находится на малой родине Кучмы, который возглавлял Украину с 1994 по 2005 год. В 2000–2003 годах на месте деревянного дома, где прошло детство политика, построили особняк площадью около 600 квадратных метров. Позднее его превратили в музей, посвящённый бывшему президенту.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении музея, музыкальной школы и нескольких исторических зданий в Луганске после атаки беспилотников. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, под удар попала старая часть города, серьёзно пострадала и инфраструктура связи. В сентябре в Каменке-Днепровской Запорожской области после атаки ВСУ сгорел исторический дом, входивший в торговые ряды купца Суворова. Здание являлось объектом культурного наследия и было полностью уничтожено огнём.
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