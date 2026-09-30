На киностудии Довженко в Киеве произошёл пожар

На территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве произошёл пожар. По предварительным данным, в одном из павильонов загорелись аккумуляторы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Возгорание зафиксировали в Шевченковском районе украинской столицы. К месту происшествия направили подразделения спасательных служб. Данные о площади пожара и возможных пострадавших на момент первых сообщений не приводились.

Пожар произошёл на фоне экстренных отключений электроэнергии в Киеве после повреждения энергетической инфраструктуры. В городе также сообщалось о взрывах и действовала воздушная тревога.