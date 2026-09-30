На киностудии Довженко в Киеве произошёл пожар
В Киеве загорелась киностудия Довженко, вспыхнули аккумуляторы
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На территории киностудии имени Александра Довженко в Киеве произошёл пожар. По предварительным данным, в одном из павильонов загорелись аккумуляторы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Возгорание зафиксировали в Шевченковском районе украинской столицы. К месту происшествия направили подразделения спасательных служб. Данные о площади пожара и возможных пострадавших на момент первых сообщений не приводились.
Пожар произошёл на фоне экстренных отключений электроэнергии в Киеве после повреждения энергетической инфраструктуры. В городе также сообщалось о взрывах и действовала воздушная тревога.
Утром 30 сентября часть Киева и Киевской области осталась без электричества после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Минобороны РФ сообщило, что целями стали в том числе объекты энергосистемы в Киевской области, которые, по данным ведомства, обеспечивали военное производство. Также сообщалось о новых взрывах в Киеве после продолжавшейся с ночи атаки.
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