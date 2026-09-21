Более 3,65 млн россиян проголосовали онлайн: явка на ДЭГ достигла 90,88%
Памфилова: Явка на ДЭГ на выборах в Госдуму составила 90,88%
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Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы составила 90,88%. Онлайн проголосовали более 3,65 млн избирателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Данные глава Центризбиркома привела во время брифинга, посвящённого предварительным итогам выборов.
«Высочайшая явка, превысила 90%. Это очень осознанный выбор», — отметила Памфилова.
Дистанционное электронное голосование проходило одновременно с очным в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Напомним, что по итогам обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. Явка на выборах достигла 59,32%. Окончательные итоги выборов в России подведут 25 сентября.
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