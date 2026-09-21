Более 3,65 млн россиян проголосовали онлайн: явка на ДЭГ достигла 90,88%

Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы составила 90,88%. Онлайн проголосовали более 3,65 млн избирателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Данные глава Центризбиркома привела во время брифинга, посвящённого предварительным итогам выборов.

«Высочайшая явка, превысила 90%. Это очень осознанный выбор», — отметила Памфилова.

Явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов

Явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов

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