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Опубликовано 21 сентября, 08:54

Более 3,65 млн россиян проголосовали онлайн: явка на ДЭГ достигла 90,88%

Памфилова: Явка на ДЭГ на выборах в Госдуму составила 90,88%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы составила 90,88%. Онлайн проголосовали более 3,65 млн избирателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Данные глава Центризбиркома привела во время брифинга, посвящённого предварительным итогам выборов.

«Высочайшая явка, превысила 90%. Это очень осознанный выбор», — отметила Памфилова.

Дистанционное электронное голосование проходило одновременно с очным в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Напомним, что по итогам обработки 95% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,97%, «Новые люди» — 7,96%. Явка на выборах достигла 59,32%. Окончательные итоги выборов в России подведут 25 сентября.

Явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов
Явка на выборах в Госдуму достигла 59,32% после обработки 95% протоколов

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Александра Вишнякова
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