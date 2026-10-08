Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 07:04

Более 30 беспилотников уничтожили за ночь 8 октября в Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более 30 беспилотников уничтожили и подавили за ночь над Ростовской областью. Воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском и пяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты над Каменским, Миллеровским, Неклиновским, Чертковским и Шолоховским районами.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Губернатор уточнил, что данные о последствиях атаки ещё будут уточняться.

В ДНР три человека погибли и восемь пострадали после атак ВСУ 7 октября
В ДНР три человека погибли и восемь пострадали после атак ВСУ 7 октября

Ранее беспилотник атаковал Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, в результате повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. После атаки сотрудников шахты оперативно подняли на поверхность. В компании уточнили, что весь персонал находится в безопасности. На территории предприятия работают оперативные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar