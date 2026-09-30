Более 30 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью

Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты над Каменском-Шахтинским, а также Боковским, Верхнедонским, Каменским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

Последствия падения обломков зафиксировали в Чертковском районе. Там произошло возгорание сухой травы. Пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также этой ночью враг атаковал Самарскую область. Повреждения получили частные дома. По предварительным данным, никто из жителей не погиб и не пострадал.