В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 пассажирских поездов дальнего следования. Максимальное время отставания от графика достигло 11 часов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Из-за сложных погодных условий составы вынуждены снижать скорость на участке Денежниково — Хрущёво Московской железной дороги.

Пассажиров, чьи поезда опаздывают более чем на четыре часа, обеспечивают питанием на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Непогода также внесла коррективы в расписание отправления ещё шести составов. Изменения затронули маршруты из Москвы в Воронеж, Кисловодск, Анапу и Орск, а также из Воронежа в столицу. Пассажиров информируют о переносе рейсов по СМС.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за падения деревьев на линии электропередачи в Рязанской области нарушилось движение семи поездов «Таврия». Сбои в расписании затронули составы, курсирующие между Керчью, Москвой и Санкт-Петербургом, а также поезда, следующие в Новороссийск и Минеральные Воды и обратно.