Семь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути 25 ноября из-за непогоды в Рязанской области. Причиной нарушения графика стало падение деревьев на линии электропередачи. Максимальное опоздание достигло 11 часов, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 09:00 мск в направлении Крыма на 4,5 часа задерживаются поезда № 007 Санкт-Петербург — Керчь и № 092 Москва — Керчь.

На выезд с полуострова с опозданием следуют три состава: № 028 Керчь — Москва задерживается на 11 часов, № 008 Керчь — Санкт-Петербург — на 8,5 часа, а № 092 Керчь — Москва — на девять часов. Кроме того, на четыре часа отстаёт от графика поезд № 170 Москва — Минеральные Воды, на девять часов — № 172 Новороссийск — Москва.

Изменилось и время отправления двух составов с Казанского вокзала столицы. Поезд № 28/27 Москва — Керчь отправится не ранее 10:30 мск, а № 172/171 Москва — Новороссийск — не ранее 13:00 мск.

«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырёх часов, обеспечиваются питанием и водой», — уточнили в компании.

Напомним, в середине ноября движение поездов крымского направления уже нарушалось из-за атак на Крымский мост. К вечеру 19 ноября все задержанные составы прибыли в Керчь после восстановления железнодорожного сообщения. Впоследствии для пассажиров организовали дополнительные автобусные перевозки между Севастополем и Керчью через Симферополь. Также между полуостровом и Таманью курсируют пригородные поезда.

Между тем непогода затронула и другие регионы Центральной России. Накануне сильный снегопад оставил без электричества более 800 домов в Курской области.