Более 1600 жителей Курской области остались без электричества из-за сильного снегопада. Аварийные отключения затронули сразу три района региона — Обоянский, Солнцевский и Курский. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Причиной перебоев с электроснабжением стало налипание мокрого снега на провода. Всего непогода оставила без света 814 домов в 14 населённых пунктах.

«Всего под отключение попали: 14 населённых пунктов, 814 домов с населением 1623 человека, из них 434 ребёнка», — говорится в сообщении ведомства.

При этом аварийные отключения не затронули социально значимые объекты. В пострадавшие населённые пункты направили ремонтные бригады энергетиков и оперативные группы пожарно-спасательных подразделений для оценки обстановки и координации восстановительных работ.

Ранее с последствиями обильных снегопадов столкнулись несколько российских регионов. В Курагинском округе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электричества. Снегопад и упавшие деревья повредили линии электропередачи, оставив без света шесть населённых пунктов. В отдельных посёлках электричества и связи не было до трёх суток, а власти подготовили пункты временного размещения почти на 1500 человек. Спустя несколько дней сильные снегопады обрушились на Краснодарский край.