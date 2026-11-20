Из Севастополя запустили дополнительный автобус до Керчи с заездом в Симферополь. Новый маршрут позволит пассажирам пересаживаться на электрички до Тамани, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Автобусы получили номер 57-С и прибывают на старый железнодорожный вокзал Керчи. Оттуда пассажиры могут продолжить поездку на пригородном поезде до Тамани. В обратном направлении также предусмотрена пересадка на автобус до Симферополя и Севастополя.

«Расписание автобусов согласовано с расписанием электричек. Узнать эти автобусы можно по номеру «57-С», — пояснил глава города.

По графику на 20 ноября автобус отправляется из Севастополя в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. Обратные рейсы предусмотрены в 15:00 и 22:40. Первый прибывает в Севастополь в 20:00, второй — в 03:20 следующего дня. Время указано московское.

Развожаев также сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи курсируют без изменений, а между Крымом и Таманью организовано пригородное сообщение.