Из Севастополя в Керчь запустили дополнительный автобус через Симферополь
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Из Севастополя запустили дополнительный автобус до Керчи с заездом в Симферополь. Новый маршрут позволит пассажирам пересаживаться на электрички до Тамани, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Автобусы получили номер 57-С и прибывают на старый железнодорожный вокзал Керчи. Оттуда пассажиры могут продолжить поездку на пригородном поезде до Тамани. В обратном направлении также предусмотрена пересадка на автобус до Симферополя и Севастополя.
«Расписание автобусов согласовано с расписанием электричек. Узнать эти автобусы можно по номеру «57-С», — пояснил глава города.
По графику на 20 ноября автобус отправляется из Севастополя в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. Обратные рейсы предусмотрены в 15:00 и 22:40. Первый прибывает в Севастополь в 20:00, второй — в 03:20 следующего дня. Время указано московское.
Развожаев также сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи курсируют без изменений, а между Крымом и Таманью организовано пригородное сообщение.
Ранее Life.ru сообщал о восстановлении движения поездов «Таврия» после очередной атаки на Крымский мост. Все составы, задержанные 19 ноября из-за временного перекрытия переправы, прибыли в Керчь. Перевозчик также подтвердил работу согласованных автобусных маршрутов для пересадки пассажиров на железнодорожный транспорт.