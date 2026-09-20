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Опубликовано 20 сентября, 06:02

Более 30 самолётов не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 30 самолётов, летевших в Москву, не смогли приземлиться в столичных аэропортах из-за действующих ограничений безопасности. Об этом сообщили ТАСС представители воздушных гаваней.

Сильнее всего изменения затронули Шереметьево. Около 25 бортов, направлявшихся туда, пришлось отправить на запасные аэродромы.

Самолёты приняли Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самара и Нижнекамск, уточнили в справочной службе Шереметьево.

Ещё порядка десяти рейсов не смогли сесть во Внуково. Среди них самолёты из Хургады, Новосибирска, Ферганы, Челябинска, Стамбула, Даламана, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга.

Их также перенаправили на запасные аэродромы.

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Ранее Life.ru сообщал о более чем 120 задержанных и отменённых рейсах в Шереметьево и Внуково. Тогда ограничения в воздушном пространстве также привели к серьёзным изменениям в расписании столичного авиаузла.

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Милена Скрипальщикова
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