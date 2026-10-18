Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 19:56

Более 30 тысяч мародёров: Полиция Марселя оценила масштаб погромов 17 октября

AFP: В полиции оценили число мародёров в Марселе более чем в 30 тысяч

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / confrontfr

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / confrontfr

Более 30 тысяч человек участвовали в мародёрстве в Марселе во время беспорядков 17 октября. Такую оценку приводит AFP со ссылкой на префектуру полиции департамента Буш-дю-Рон.

Беспорядки в Марселе. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / confrontfr

По данным ведомства, в связи с беспорядками под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек. В городе разграбили магазины, а группа участников беспорядков проникла в мэрию, взломав входную дверь. Как сообщали корреспонденты AFP, внутри повредили мебель и опрокинули бюст Марианны — символа Французской Республики. Полиция вытеснила людей из здания.

«Мы должны отправить больше денег Украины»: Мемы с Макроном разорвали Сеть в пылающей Франции
«Мы должны отправить больше денег Украины»: Мемы с Макроном разорвали Сеть в пылающей Франции

Ранее Life.ru рассказывал о 855 задержанных в Париже и пригородах после протестов 17 октября. Столичная префектура полиции назвала этот показатель рекордным. Акции сопровождались столкновениями и разграблением торговых точек. Французы недовольны равнодушием собственных властей к внутригосударственным проблемам. На фоне этого Париж продолжает финансировать Киев.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar