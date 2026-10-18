Более 30 тысяч мародёров: Полиция Марселя оценила масштаб погромов 17 октября

Более 30 тысяч человек участвовали в мародёрстве в Марселе во время беспорядков 17 октября. Такую оценку приводит AFP со ссылкой на префектуру полиции департамента Буш-дю-Рон.

Беспорядки в Марселе. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / confrontfr

По данным ведомства, в связи с беспорядками под стражу поместили 99 человек. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадали 118 человек. В городе разграбили магазины, а группа участников беспорядков проникла в мэрию, взломав входную дверь. Как сообщали корреспонденты AFP, внутри повредили мебель и опрокинули бюст Марианны — символа Французской Республики. Полиция вытеснила людей из здания.